ЭКОНОМИКА РБ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УСК ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 13 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

14:35 12.08.2021 «Прямая линия» с заместителем начальника управления Следственного комитета по Гомельской области полковником юстиции Гуцко Александром Николаевичем состоится 13 августа. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СК, вопросы, относящиеся к компетенции УСК по Гомельской области, можно будет задать с 15.00 до 16.00 часов по телефону (8-0232) 69-31-62.