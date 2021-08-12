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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УСК ПО ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 13 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
14:35 12.08.2021
«Прямая линия» с заместителем начальника управления Следственного комитета по Гомельской области полковником юстиции Гуцко Александром Николаевичем состоится 13 августа.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе СК, вопросы, относящиеся к компетенции УСК по Гомельской области, можно будет задать с 15.00 до 16.00 часов по телефону (8-0232) 69-31-62.
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