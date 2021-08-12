В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 99,5%, с декабрем 2020 г. – 106,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в июле 2021 года к июлю 2020 года составил 10,1%. За январь-июль 2021 года к уровню января-июля 2020 года цены на продтовары подскочили на 9,1%.

Непродовольственные товары в июле 2021 года подорожали по сравнению с июнем на 0,6%, с начала года – на 5,9%. При этом годовой рост цен в июле составил 10,2%. За январь-июль 2021 года к уровню января-июля 2020 года цены на непродовольственные товары выросли на 9,1%.

Цены на услуги в июле 2021 года снизились по сравнению с июнем на 0,1%, с начала года – увеличились на 5%. Годовой рост цен на услуги в июле составил 8,7%. В январе-июле 2021 года к соответствующему периоду 2020 года услуги стали дороже на 8,9%.