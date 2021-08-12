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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛОСЬ ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО СБОРА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА БАЗЕ СЕТИ NB-IOT ОТ МТС
13:24 12.08.2021
МТС совместно РУП «Гомельэнерго» приступил к реализации решения по дистанционному сбору данных об использованной электроэнергии в жилых домах Гомельской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, всего планируется установить 1500 «умных» счетчиков белорусского производства, которые будут снимать показания с приборов учета и автоматически передавать их по сети NB-IoT МТС на платформу «Гомельэнерго».
В основе технического решения — счетчики-концентраторы с модулем беспроводной связи и SIM-картами МТС, собирающие данные с квартирных приборов учета электроэнергии. Устройство способно само передавать информацию по радиоканалу, используя протокол передачи данных NB-IoT от МТС. Данные со счетчиков через сеть оператора по закрытому и защищенному VPN-каналу будут направляться в информационную систему предприятия РУП «Гомельэнерго».
Автоматизация сбора данных позволит сделать систему анализа и выставления счетов более прозрачной и удобной. Потребителям не нужно будет снимать показания вручную, а сотрудникам энергосистемы — ходить и проверять достоверность данных. Также снизятся затраты на прием и обработку данных.
Счетчики-концентраторы разработаны РУП «Гомельэнерго» совместно с белорусской компанией «МИРТЕК-инжиниринг». Данные приборы учета производятся на собственных мощностях РУП «Гомельэнерго».
На данный момент в жилых домах различных районов Гомельской области идет монтаж порядка 1500 приборов учета электроэнергии с дистанционной передачей данных.
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