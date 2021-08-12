На 7-м Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» впервые представят новую разработку – БТР VOLAT V-2 производства ОАО «Минский завод колесных тягачей» c новым необитаемым боевым модулем АДУНОК-БМ-30, разработанным специалистами ОАО «Конструкторское бюро «Дисплей».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госвоенпрома, новый необитаемый боевой модуль универсален и предназначен для различных существующих и перспективных платформ гусеничного и колесного типа.

Несомненным достоинством боевого модуля, защищенного набором бронепанелей, является размещение всех необходимых агрегатов, включая емкости для боекомплекта, за пределами бронекорпуса базовой машины.

Основание модуля с приводами горизонтального наведения, обеспечивающими его круговое вращение, располагается непосредственно на посадочном месте крыши бронетранспортера.

В центральной части модуля смонтирована автоматическая пушка 2А42 калибра 30 мм с приводами вертикального наведения, позволяющими применять оружие в диапазоне от минус 5° до +75°.

Приводы наведения связаны как с центральной орудийной установкой, так и с 7,62 - мм пулеметом ПКТ, смонтированным справа от основного орудия. Наведение комплекса оружия осуществляется синхронно и на одинаковые углы. Эффективная дальность поражения живой силы достигается на дистанциях до 4 км. Легкобронированная техника может поражаться на дальностях до 1 – 1,5 км.

Новый боевой модуль оснащен современной системой управления огнем, основным элементом которой является блок оптико-электронного оборудования отечественного производства.

Внутри защитного корпуса помещаются телевизионная камера, тепловизор и лазерный дальномер, обеспечивающие наблюдение за обстановкой, поиск целей и замер дальности до них, наводку оружия. Наличие тепловизионного канала обеспечивает применение боевого модуля в любое время суток без значительных ограничений по метеоусловиям.

Сигналы с телекамеры и тепловизора выводятся на экран пульта управления. Двухплоскостной стабилизатор, сопряженый с приводами наведения вооружения, обеспечивает сохранение параметров наводки независимо от маневров бронемашины. Расчет поправок наведения оружия обеспечивается цифровым баллистическим вычислителем.

Имея достаточно мощное вооружение, боевой модуль АДУНОК-БМ-30 обладает незначительными весогабаритными характеристиками. Общая масса изделия с вооружением не превышает 1300 кг.

БТР VOLAT V-2, обладающий 550-сильным двигателем, высокими скоростными характеристиками, эффективными средствами управления и защиты личного состава, развитой эргономикой в сочетании с огневой мощью вооружения нового боевого модуля позволяет успешно выполнять функции транспортировки личного состава к месту выполнения боевой задачи, его огневой поддержки в бою, защиты от поражения стрелковым оружием и взрывными устройствами.

Впервые новинку производства 2021 года бронетранспортер VOLAT V-2 ОАО «Минский завод колесных тягачей» представило на 10-й Международной выставке MILEX-2021 в г. Минске. Однако посетители минского оружейного форума запомнили новое изделие в облике со штатным вооружением БМП-2 советского образца с прицельным комплексом белорусского производства.