Продовольственные товары в Минске в июле 2021 года подорожали по сравнению с июнем 2021 года на 0,2%, с начала года – на 5,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен на продтовары в июле 2021 года составил 8,9%. В январе-июле 2021 года к соответствующему периоду 2020 года цены на продтовары выросли на 7,6%.

Непродовольственные товары в июле 2021 года подорожали по сравнению с июнем на 0,1%, с начала года – на 8,1%. Рост цен в июле 2021 года к июлю 2020 года составил 15,8%. В январе-июле 2021 года к январю-июлю 2020 года цены на непродовольственные товары взлетели на 12,9%.

Цены на услуги в июле 2021 года выросли по сравнению с июнем на 0,6%, с начала года – на 6,1%. При этом годовой рост цен на услуги в июле 2021 года составил 10,1%. В январе-июле 2021 года к январю-июлю 2020 года цены рванули вверх на 9,1%.