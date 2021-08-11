ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА ГОДА В МИНСКЕ ПРОДТОВАРЫ ПОДОРОЖАЛИ НА 5,9%


12:21 12.08.2021

Продовольственные товары в Минске в июле 2021 года подорожали по сравнению с июнем 2021 года на 0,2%, с начала года – на 5,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, годовой рост цен на продтовары в июле 2021 года составил 8,9%. В январе-июле 2021 года к соответствующему периоду 2020 года цены на продтовары выросли на 7,6%.

Непродовольственные товары в июле 2021 года подорожали по сравнению с июнем на 0,1%, с начала года – на 8,1%. Рост цен в июле 2021 года к июлю 2020 года составил 15,8%. В январе-июле 2021 года к январю-июлю 2020 года цены на непродовольственные товары взлетели на 12,9%.

Цены на услуги в июле 2021 года выросли по сравнению с июнем на 0,6%, с начала года – на 6,1%. При этом годовой рост цен на услуги в июле 2021 года составил 10,1%. В январе-июле 2021 года к январю-июлю 2020 года цены рванули вверх на 9,1%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.08.2021
валюта курс
EUR 2.9484
USD 2.5185
RUB 3.4037
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9484 +0.0009
USD 2.5185 +0.0047
RUB 3.4037 -0.0112
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9450 2.9520
USD 2.5100 2.5130
RUB 3.4050 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 12.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1720 1.1760
EUR/RUB 86.2000 86.7500
USD/RUB 73.4000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте