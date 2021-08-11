Дипломом I степени и нагрудным знаком «Лучший молодой ученый СНГ – 2021» за вклад в развитие науки и образования награжден магистрант юридического факультета БГУ Михаил Горбунов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобразования, данного статуса он удостоен за исследование «Правовое регулирование цифровизации инвестиций в государствах-членах ЕАЭС». Научная работа признана одной из лучших и опубликована в сборнике научных статей «III Международное книжное издание стран СНГ «Лучший молодой ученый – 2021» с присвоением международного кода ISBN.

Научным руководителем магистранта выступила доцент кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности юридического фаультета БГУ Ольга Куницкая. Ей вручено благодарственное письмо за оказанную поддержку молодым ученым в проекте «Лучший молодой ученый СНГ – 2021».

Участие в международном конкурсе приняли магистранты, аспиранты, докторанты, председатели и активисты студенческих организаций университетов СНГ до 35 лет. Из них в число лучших вошли 25 исследователей из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Основной целью проекта «Лучший молодой ученый СНГ – 2021» является выявление наиболее значимых инновационных проектов молодых ученых, продвижение научных интересов, создание объединяющей платформы для развития науки в странах СНГ.

Организаторами мероприятия выступила Международная ассоциация молодых ученых.