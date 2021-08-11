В Витебской области, сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь-июнь 2021 года составила 2,0 млн. рублей, что составило 0,2 % удельного веса в доходах бюджета области. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-центре ИМНС по Витебской области.

Согласно статье 356 Налогового кодекса объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).