В Гродненской области проводится работа по подготовке к реализации перспективного инвестиционного проекта по повышению энергоэффективности объектов социальной сферы Беларуси за счет средств Международного банка реконструкции и развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, Гродненским облуправлением по надзору за рациональным использованием ТЭР совместно с облисполкомом подготовлены предложения по 98 объектам учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма, социальной защиты для включения в проект с ориентировочным объемом инвестиций 13,5 млн. долларов США, в том числе за счет займа 12,8 млн. долларов США, за счет средств местного бюджета 0,7 млн. долларов США и экономией ТЭР 5,4 тыс. т у.т.

При подготовке предложений применен комплексный подход по повышению энергоэффективности зданий учреждений социальной сферы. Основными энергосберегающими мероприятиями, предложенными для реализации, являются: тепловая модернизация ограждающих конструкций здания, замена оконных блоков и входных групп с установкой энергосберегающих стеклопакетов, внедрение солнечных коллекторов, внедрение энергоэффективного электрооборудования и осветительных устройств, установка термостатических регуляторов.

В соответствии с п. 6.4 Положения о Департаменте по энергоэффективности Госстандарта, утвержденного постановлением Совмина от 31.07.2006 № 981 «Вопросы Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь» и на основании ходатайства Гродненского облисполкома сотрудниками Управления проводятся обследования объектов организаций социальной сферы с целью определения резервов экономии топливно-энергетических ресурсов (ТЭР).

В ходе обследований анализируется состояние конструкций зданий, включая фасады, окна, кровлю, двери, систем освещения, вентиляции, отопления и горячего водоснабжения, техническая документация, сведения о потреблении ТЭР, выполняются измерения оборудованием аккредитованной лаборатории инспекционно-энергетического отдела.

По выявленным резервам экономии ТЭР, обследованным организациям социальной сферы предлагаются энергосберегающие мероприятия с расчетом экономического эффекта от их внедрения и сроком окупаемости.

Например, УО «Гродненский государственный профессионально-технический колледж бытового обслуживания населения», не смотря на проводимую учреждением работу в сфере энергосбережения (установлены энергоэффективные оконные блоки из ПВХ) предложены к внедрению мероприятия по тепловой модернизации ограждающих конструкций (стен) зданий учебного корпуса и общежития (4133 м²), а также внедрению регуляторов расхода тепловой энергии. Согласно расчету, ожидаемая экономия ТЭР от реализации энергоэффективных мероприятий составляет 64,35 т у.т. или 28,13 % от суммарного потребления организацией топливно-энергетических ресурсов.

На УО «Гродненский областной Дворец творчества детей и молодежи» предложены мероприятия по внедрению солнечного гелеоводонагревателя и тепловой модернизации ограждающих конструкций (стен) зданий (1500м²) с расчетной суммарной экономией топливно-энергетических ресурсов от их реализации 27,56 т у.т.

В целях выявления резервов экономии ТЭР и внедрения энергосберегающих мероприятий в организациях Гродненской области планируется и в дальнейшем, на постоянной основе, проведение подобных обследований, сообщили в Управлении.