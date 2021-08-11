Потребительские цены в Минской области в июле 2021 года снизились по сравнению с июнем 2021 года на 0,1%, с начала года – выросли на 5,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года цены увеличились на 9,5%, а по сравнению с январем-июлем прошлого года – на 8,9%.

Продовольственные товары в июле 2021 года подешевели по сравнению с июнем на 0,5%, с начала года – подорожали на 5,7%. В свою очередь годовой рост цен на продтовары в июле составил 8,8%. За январь-июль 2021 года цены подорожали к уровню января-июля 2020 года на 8,3%.

Цены на непродовольственные товары выросли в июле текущего года на 0,5%, с начала года – на 6,3%. При этом рост цен на непродовольственные товары в июле 2021 года к июлю 2020 года составил 10,4%. За январь-июль 2021 года к уровню января-июля 2020 года цены подскочили на 9,8%.

Стоимость услуг в июле 2021 года по сравнению с июнем 2021 года понизилась на 0,1%, с начала года – выросла на 5%. В июле 2021 года цены на услуги по сравнению с июлем 2020 года подскочили на 9,3%. За январь-июль текущего года к соответствующему уровню 2020 года услуги подорожали на 9,3%.