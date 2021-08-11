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ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТАНДАРТ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 20-ОМ КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»


09:59 12.08.2021

Госстандартом совместно с областными и Минским городским исполнительными комитетами в 2021 году объявлен 20-й конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, конкурс проводится в номинациях: продовольственные товары; промышленные товары для населения и изделия народных промыслов; продукция производственно-технического назначения; услуги населению.

Участвовать в нем могут юридические и физические лица, производящие продукцию и оказывающие услуги на территории Республики Беларусь.

В каждой номинации по решению республиканской конкурсной комиссии среди лауреатов конкурса могут быть определены товары для присуждения статуса «Новинка года», а также организации, которые могут быть удостоены диплома «Стабильное качество» и специальных наград «Лучший в отрасли», «Лучший в регионе».

Конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе областными конкурсными комиссиями определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года», а также организации-претенденты на специальную награду «Лучший в регионе». Сведения представляются в секретариат республиканской конкурсной комиссии.

Комплексная оценка заявленной продукции проводится в соответствии с Методикой оценки материалов участников конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». В ее основу положена балльная система. При этом областями оценки являются практически все виды деятельности: производственно-технологическая, социальная, товарно-финансовая, нормативно-метрологическая, информационно-рекламная и др.

На втором этапе конкурса проходит онлайн-голосование потребителей. Затем республиканской конкурсной комиссией подводятся окончательные итоги конкурса, включая присуждение товарам звания лауреата и статуса «Новинка года», организациям – дипломов «Стабильное качество», специальных наград «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе».

Организации, товары которых удостоены звания лауреата, награждаются дипломом и получают право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также использования его в документации и рекламных материалах в течение двух лет.

Заявки для участия в конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь» представляются до 1 сентября 2021 г. в секретариаты областных конкурсных комиссий, сформированные в областных центрах стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС) и Белорусском государственном институте метрологии (для г. Минска и Минской области).

Необходимые консультации можно получить в секретариатах областных конкурсных комиссий, а также в БелГИСС: ул. Новаторская, д. 2А, к. 303, 220053, г. Минск, тел. +375 17 269 69 54, .

К слову, в этом году Госстандарт и ОНТ представили совместный проект о товарах-победителях конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» в формате программы «Наше утро». В сюжетах организации-победители рассказывают о товарах-лауреатах, применяемых при их изготовлении технологиях, сырье и материалах, о полезных свойствах и других характеристиках. Сюжеты, вышедшие в эфир, размещены на YouTube-канале ОНТ в тематическом плейлисте «Лучшие товары Беларуси», а также в телеграм-канале Госстандарта «Безопасность и качество» (t.me/gosstandartby) по хештегу #лучшие_товары.
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