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ЭКОНОМИКА РБ


ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЛОЖИЛИ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ $4,9 МЛРД


09:18 12.08.2021

За январь-июнь 2021 г. в реальный сектор экономики Беларуси иностранные инвесторы вложили $4,9 млрд.

Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (45,3% от всех поступивших инвестиций), Кипра (13,8%) и Украины (7,7%).

Поступление прямых иностранных инвестиций составило $3,6 млрд, или 73% от всех поступивших иностранных инвестиций.

За январь-июнь 2021 г. организации республики направили за рубеж инвестиций на $2,8 млрд.

Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (78% от всех направленных инвестиций), Украины (5%), Кипра (2,8%) и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (2,6%).

На долю прямых инвестиций приходилось 94% всех направленных инвестиций за рубеж.
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