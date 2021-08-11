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ЭКОНОМИКА РБ
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЛОЖИЛИ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ $4,9 МЛРД
09:18 12.08.2021
За январь-июнь 2021 г. в реальный сектор экономики Беларуси иностранные инвесторы вложили $4,9 млрд.
Как сообщает Национальный статкомитет, основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (45,3% от всех поступивших инвестиций), Кипра (13,8%) и Украины (7,7%).
Поступление прямых иностранных инвестиций составило $3,6 млрд, или 73% от всех поступивших иностранных инвестиций.
За январь-июнь 2021 г. организации республики направили за рубеж инвестиций на $2,8 млрд.
Значительные объемы инвестиций организациями республики были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации (78% от всех направленных инвестиций), Украины (5%), Кипра (2,8%) и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (2,6%).
На долю прямых инвестиций приходилось 94% всех направленных инвестиций за рубеж.
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