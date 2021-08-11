|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИСТРИРОВАЛА РАБОТНИКОВ В КАЧЕСТВЕ ИП С ЦЕЛЬЮ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГОВ
18:11 11.08.2021
Инспекцией МНС по Минску проведена внеплановая проверка ООО, в ходе которой установлена схема подмены трудовых отношений гражданско-правовыми в отношении 58 индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги обществу на систематической основе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, для обеспечения полного комплекса взаимосвязанных работ по установке оконных, дверных и балконных конструкций, должностными лицами ООО была инициирована регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей с последующим заключением гражданско-правовых договоров, прикрывающих фактические трудовые отношения по выполнению функций операторов колл-центра, замерщиков, монтажников, технологов, маркетологов, сметчика, бухгалтера.
При этом индивидуальные предприниматели не только соблюдали правила внутреннего трудового распорядка, выполняя указания должностных лиц ООО, но и использовали материальные ресурсы и документы общества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 11.08.2021
Курсы в банках
на 11.08.2021
Конвертация в банках
на 11.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте