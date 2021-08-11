Инспекцией МНС по Минску проведена внеплановая проверка ООО, в ходе которой установлена схема подмены трудовых отношений гражданско-правовыми в отношении 58 индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги обществу на систематической основе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МНС, для обеспечения полного комплекса взаимосвязанных работ по установке оконных, дверных и балконных конструкций, должностными лицами ООО была инициирована регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей с последующим заключением гражданско-правовых договоров, прикрывающих фактические трудовые отношения по выполнению функций операторов колл-центра, замерщиков, монтажников, технологов, маркетологов, сметчика, бухгалтера.

При этом индивидуальные предприниматели не только соблюдали правила внутреннего трудового распорядка, выполняя указания должностных лиц ООО, но и использовали материальные ресурсы и документы общества.