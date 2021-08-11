ЭКОНОМИКА РБ

МИНСКИЙ КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ В I ПОЛУГОДИИ УВЕЛИЧИЛ ОТГРУЗКУ ПРОДУКЦИИ НА 20%

17:56 11.08.2021 Предприятие холдинга «Белорусская цементная компания» филиал № 3 «Минский КСИ» ОАО «Белорусский цементный завод» существенно улучшил свои технико-экономические показатели в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, темп роста объема промышленного производства составил 110%, темп роста экспорта в рублях – 126,7%, среднемесячная заработная плата выросла на 13,6%. Предприятие отгрузило продукции на 19,8% больше, чем в январе-июне 2020 года (на 17,2 млн рублей). Выручка от реализации увеличилась на 18,9%, достигнув 20,9 млн рублей.