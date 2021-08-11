ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ БЕЛОРУССКИХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЫРОС НА 10,7%


17:38 11.08.2021

Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за январь-июнь 2021 года вырос на 10,7 %, за рубеж поставлено товаров на сумму около 2, 99 млрд. долл. США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 5,5%, в страны Азии и Океании – на 48,5%, ЕС – на 52,6%, Америки и Карибского бассейна – на 85,3%, страны Африки – на 51,0%. Экспорт продовольствия в Китайскую Народную Республику вырос на 46,2%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 51,9%.

Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 7,2%, говядины – на 10,4%, колбасных изделий – на 33,7%, рыбы и рыбной продукции – на 25,2%, яйца – на 38,4%, картофеля – на 14,2 %, масла рапсового – в 2 раза.

Белорусское продовольствие в экспортировалось в 96 стран мира.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.08.2021
валюта курс
EUR 2.9475
USD 2.5138
RUB 3.4149
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9484 +0.0009
USD 2.5185 +0.0047
RUB 3.4037 -0.0112
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9460 2.9530
USD 2.5160 2.5200
RUB 3.3950 3.4050
подробнее

Конвертация в банках
на 11.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1750
EUR/RUB 86.5000 87.0000
USD/RUB 73.7000 74.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте