Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за январь-июнь 2021 года вырос на 10,7 %, за рубеж поставлено товаров на сумму около 2, 99 млрд. долл. США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 5,5%, в страны Азии и Океании – на 48,5%, ЕС – на 52,6%, Америки и Карибского бассейна – на 85,3%, страны Африки – на 51,0%. Экспорт продовольствия в Китайскую Народную Республику вырос на 46,2%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 51,9%.

Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 7,2%, говядины – на 10,4%, колбасных изделий – на 33,7%, рыбы и рыбной продукции – на 25,2%, яйца – на 38,4%, картофеля – на 14,2 %, масла рапсового – в 2 раза.

Белорусское продовольствие в экспортировалось в 96 стран мира.