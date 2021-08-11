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ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ БЫЛО НАПРАВЛЕНО 256,5 МЛН. РУБЛЕЙ


16:04 11.08.2021

В Гродненской области в I полугодии 2021 года объем средств, направленных на жилищное строительство, составил 256,5 млн. рублей (15,7% от общего объема инвестиций в основной капитал).

Как сообщает Национальный статкомитет, за 6 месяцев текущего года организациями всех форм собственности Гродненщины построено 2,6 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 225,2 тыс. квадратных метров жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 133,8 тыс. кв. метров общей площади (59,4% от общего объема введенного жилья), из них с использованием государственной поддержки – 107,9 тыс. кв. метров.

Удельный вес строительной отрасли в общем объеме ВРП Гродненской области в 2020 году составил 8,7%, объем подрядных работ – 1 210 млн. рублей, или 95% в сопоставимых ценах.

В 2020 году в строительстве трудилось 31,1 тыс. человек или 6,8% всех занятых в экономике Гродненской области.
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