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ЭКОНОМИКА РБ


ДВЕ СТОЛИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЛИШЕНЫ ЛИЦЕНЗИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ СЛЕДСТВИЯ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ


15:42 11.08.2021

По инициативе следствия за коррупционные правонарушения две столичные организации лишены лицензий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по городу Минску, Ленинским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о получении взятки. По данным следствия, 35-летний мужчина, являясь инженером диагностической станции, в апреле 2021 года получил денежное вознаграждение от автовладельца за благоприятное решение вопроса о прохождении государственного технического осмотра автомобиля, находящегося в неисправном состоянии.

В ходе расследования особое внимание следствия уделено выявлению нарушений закона, способствовавших совершению данного преступления. Стоит отметить, что умышленное не выявление и не фиксация в диагностической карте при проведении государственного технического осмотра нарушений, имеющихся в транспортном средстве, со стороны должностных лиц является нарушением технологического процесса и может служить основанием для аннулирования разрешения.

По инициативе следователей о данном случае в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь направлено информационное письмо, по результатам рассмотрения которого выданное ранее предприятию разрешение на проведение государственного технического осмотра транспортных средств аннулировано с 15.07.2021.

Инженеру станции предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности, к которым может быть причастен обвиняемый.

Аналогичные факты совершения коррупционных правонарушений в данной сфере выявлены и во Фрунзенском районе столицы. Итогом рассмотрения предоставленных следствием сведений явилось также лишение организации права на проведение государственного технического осмотра транспортных средств.

Справочно: Согласно примечанию к статье 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в его отношении имело место вымогательство взятки, либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.
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