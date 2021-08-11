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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОССТАНДАРТЕ ОБСУДИЛИ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ В ПРОГРАММАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА


15:26 11.08.2021

Подходы к определению целевых индикаторов и показателей качества продукции в отраслевых программах повышения качества обсудили на совещании 10 августа в Госстандарте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, конструктивный профессиональный диалог был направлен на выполнение программы «Качество 2021 – 2025» и соответствующего поручения заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Юрия Назарова, данного им в ходе коллегии Госстандарта 28 июля.

Напомним, что один из разделов указанного документа посвящен повышению качества в отраслях и предполагает разработку отраслевых программ качества. В них должны быть установлены и оцениваться целевые индикаторы и показатели качества продукции. С этой целью Минпрому, концернам «Белнефтехим», «Беллегпром», «Беллесбумпром» в течение августа необходимо доработать проекты отраслевых программ и согласовать их с Госстандартом. Сложность установления индикаторов и показателей обусловлена многообразием ассортимента выпускаемой в отраслях продукции и быстрой сменяемостью ее видов и характеристик.

В ходе совещания участники обменялись информацией о номенклатуре применяемых показателей, характеризующих результаты деятельности в области качества, подходах к их определению и оценке для принятия корректирующих мероприятий и улучшений, высказали свои предложения.

Особый интерес вызвал практический опыт в этом направлении, который представили заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по качеству Сергей Авраменко, заместитель директора по качеству продукции и техническому сервису Минского моторного завода Валерий Терешко, заместитель генерального директора по технологии и качеству Белорусского металлургического завода Сергей Терлецкий, а также представители холдинга «Автокомпоненты».

По мнению первого зампредседателя Госстандарта Дмитрия Барташевича, именно через работу своих предприятий отрасли могут определить наиболее актуальные показатели, оценить их достигнутый уровень и на этой основе установить базовые значения для включения в свои программы, т.е. оцифровать. Далее следует выработать единую методологию оценки, чтобы корректно на уровне отрасли отслеживать динамику показателей в течение пятилетки. При этом важно, чтобы показатели отражали специфику оценки качества продукции. Как наиболее приемлемые, например, могут быть рассмотрены уровень дефектности продукции и уровень удовлетворенности потребителей. Эти показатели могут быть дополнены в той или иной отрасли, а также непосредственно на предприятиях, исходя из специфики выпускаемой продукции, требований рынков и конкуренции.

Сверку проведенной работы и выработанных подходов участники договорились провести в 20-х числах августа еще на одном совещании, чтобы поручение заместителя премьер-министра было выполнено качественно и в срок.

В рамках содействия отраслям и организациям Госстандартом и БелГИСС разработаны Методические рекомендации по разработке программ качества для отраслей экономики и организаций, с которыми можно ознакомиться на сайте Госстандарта в разделе «Качество и деловое совершенство».
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