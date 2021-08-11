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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 966 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ


13:47 11.08.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 августа 2021 года выросло до 456 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 456 тыс. 247 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 450 тыс. 248 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1062 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3562 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 20 тыс. 129 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 463 тыс. 902 теста.

На сегодняшний день 1,464 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них 1,130 млн. человек прошли полный курс вакцинации.
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