|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 966 СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ
13:47 11.08.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 августа 2021 года выросло до 456 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 456 тыс. 247 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 450 тыс. 248 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1062 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3562 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 20 тыс. 129 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 463 тыс. 902 теста.
На сегодняшний день 1,464 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них 1,130 млн. человек прошли полный курс вакцинации.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 11.08.2021
Курсы в банках
на 11.08.2021
Конвертация в банках
на 11.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте