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ЭКОНОМИКА РБ
КОЧАНОВА НА ВЫЕЗДНОМ СОВЕЩАНИИ ОБСУДИЛА ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 3-ЕЙ ОЧЕРЕДИ ЛЕЧЕБНОГО КОРПУСА 5-ОЙ МИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
13:34 11.08.2021
Вопросы строительства третьей очереди лечебного корпуса пятой городской клинической больницы Минска обсуждались 10 августа в рамках выездного совещания, которое провела председатель Совета Республики Национального собрания, уполномоченный представитель Главы государства в городе Минске Наталья Кочанова. Об этом сообщает пресс-служба Совета Республики.
Спикер верхней палаты Парламента, председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев и Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич посетили лечебно-диагностический центр, физиотерапевтическое и функционально-диагностическое отделения, бароцентр нового комплекса, изотопную лабораторию. Планируется, что в этом корпусе будут располагаться операционные, реанимационные, приемное отделение, консультативный центр, откроется кабинет МРТ. Весь комплекс будет введен в ближайшие месяцы.
В этот же день в государственном учреждении образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования» состоялось традиционное совещание — о работе в условиях противодействия COVID-19.
В разговоре со специалистами Н.Кочанова затронула вопросы вакцинации на предприятиях и иммунизации пожилых людей.
Помимо этого, поднимались темы, связанные с наличием лекарственных средств, работой высокотехнологичного оборудования.
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