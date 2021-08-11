Вопросы строительства третьей очереди лечебного корпуса пятой городской клинической больницы Минска обсуждались 10 августа в рамках выездного совещания, которое провела председатель Совета Республики Национального собрания, уполномоченный представитель Главы государства в городе Минске Наталья Кочанова. Об этом сообщает пресс-служба Совета Республики.

Спикер верхней палаты Парламента, председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев и Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич посетили лечебно-диагностический центр, физиотерапевтическое и функционально-диагностическое отделения, бароцентр нового комплекса, изотопную лабораторию. Планируется, что в этом корпусе будут располагаться операционные, реанимационные, приемное отделение, консультативный центр, откроется кабинет МРТ. Весь комплекс будет введен в ближайшие месяцы.

В этот же день в государственном учреждении образования «Белорусская медицинская академия последипломного образования» состоялось традиционное совещание — о работе в условиях противодействия COVID-19.

В разговоре со специалистами Н.Кочанова затронула вопросы вакцинации на предприятиях и иммунизации пожилых людей.

Помимо этого, поднимались темы, связанные с наличием лекарственных средств, работой высокотехнологичного оборудования.