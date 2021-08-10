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ЭКОНОМИКА РБ
НА СЭКОНОМЛЕННЫЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАЭС ДЕНЬГИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ НОВЫЙ АЗОТНЫЙ КОМПЛЕКС «ГРОДНО АЗОТ» - ЛУКАШЕНКО
12:52 11.08.2021
Основная часть сэкономленных средств российского кредита на строительство БелАЭС может пойти на возведение нового азотного комплекса ОАО «Гродно Азот». Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с Президентом», сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на сайт президента.
«Мы сэкономили на атомной станции приличные деньги. И я готов на сэкономленную часть денег построить азотный комбинат… Мы построили атомную станцию, на 5 млрд кубов природного газа закупать будем меньше . Построим азотный комбинат новый. Купим 2 млрд природного газа, переработаем и продадим через удобрения», — сказал Глава государства в ходе «Большого разговора».
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