В консолидированный бюджет Октябрьского района г. Могилева в январе – июне 2021 года поступило 82,9 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ИМНС по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы бюджета увеличились на 12,1 млн. рублей или 17,1% в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы составляют поступления: подоходного налога – 37,7 млн. рублей (45,5%); налога на добавленную стоимость – 10,6 млн. рублей (12,8%); налога по упрощенной системе налогообложения – 5,4 млн. рублей (6,5%); налога на прибыль – 5,1 млн. рублей (6,1%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Октябрьского района г.Могилева вошли: РУП «Могилевоблгаз», Филиал ООО «Евроторг» в г.Могилеве, ООО «АПС Могилёв плюс», СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», ОАО «Заднепровье», Могилевский филиал Автобусный парк №1 ОАО «Могилевоблавтотранс», ОАО «БЕЛАЗ» управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ООО «РольфТрэйд», Могилевская больница № 1, ООО «АЛМАЗ».

Удельный вес их платежей составил 36,3% общих поступлений Октябрьского района г. Могилева.