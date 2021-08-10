Компания А1 провела оценку состояния батарей на собственной солнечной электростанции, одной из крупнейших в Беларуси, с использованием возможностей тестовой сети стандарта 5G Standalone (SA), реализованной совместно с ZTE.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в ходе мониторинга был задействован дрон-вертолет aOrion, который вел сбор инфракрасного изображения солнечных панелей для обработки и анализа их состояния параллельно с прямой видеотрансляцией в HD-разрешении. Это первый в стране опыт использования автономной сети 5G для управления беспилотным летательным аппаратом, а также сбора и передачи полученной с его помощью информации в режиме реального времени. Для контроля за процессом производства «чистой» энергии были применены не только высокотехнологичные, но и экологически безопасные решения.

«Впервые в Беларуси возможности тестовой 5G-сети были использованы для мониторинга состояния такого объекта, как солнечная электростанция. Даже там, где человек не может присутствовать персонально, при наличии сети стандарта 5G SA его глазами и руками могут стать различные умные устройства, использование которых позволяет решать широкий круг задач, при этом сводя к минимуму воздействие на окружающую среду», – отметил заместитель генерального директора компании А1 по техническим вопросам Кристиан Лаке.

Дрон-вертолет, который задействован для инспекции солнечных панелей, управляется дистанционно через тестовую 5G-сеть А1, созданную на базе автономной архитектуры – SA, что обеспечивает все преимущества новейшей технологии, такие как максимально быстрый отклик сети, высокая надежность соединения, разделение ресурсов сети на сегменты для различных сервисов (5G-слайсинг). В отличие от сетей с неавтономной архитектурой (NSA, Non-Standalone) «чистые» 5G-сети развертываются без привязки к инфраструктуре сетей 4G/LTE. Проект по тестовому запуску 5G SA-сети был осуществлен А1 в партнерстве с компанией ZTE с использованием технологий massive MIMO и beamforming.

«ZTE, являясь одним из мировых лидеров в области 5G, искренне верит, что 5G способствует развитию вертикальных отраслей и цифровой трансформации промышленности. Развертывание различных приложений 5G дает возможность перейти от традиционного производства к интеллектуальному при одновременном снижении затрат и повышении эффективности и качества. На примере кейса по мониторингу промышленных объектов с помощью беспилотного дрона удалось продемонстрировать преимущества сетей пятого поколения – низкие задержки и высокие скорости передачи данных», – отметил директор ИООО «ЗТЕ» (ZTE в Беларуси) Вэй Вэй.

Возможности связи пятого поколения позволили исследовать состояние солнечных панелей на территории размером с 60 футбольных полей в автоматическом режиме и в реальном времени. Полет профессионального дрона aOrion Electro может осуществляться на протяжении 120 минут – это рекордный показатель не только в сравнении с мультикоптерами, но и среди всех электрических вертолетов, включая пилотируемые. На протяжении всего этого времени установленное на нем оборудование передавало через тестовую сеть видео высокой четкости. При этом устройство способно передавать и другие типы данных: изображения и даже массив точек для построения 3D-моделей объектов, которые находятся под его наблюдением.

Управление дроном также осуществляется с использованием связи 5G, при этом скорость отклика оказывается значительно выше, чем в сетях мобильной связи других поколений. Это делает возможным так называемый полет одной кнопкой – в полностью автоматическом режиме, когда оператор задает лишь маршрутные точки и нужные параметры.

«В "Альфа Орион" мы оснастили наш электрический беспилотный вертолет 5G-модемом и уже выполнили тестовые полеты с использованием канала 5G. Следующий шаг – это автономная инспекция солнечных батарей в парке А1. Применение 5G в беспилотных технологиях позволяет гораздо быстрее в режиме реального времени передавать данные с дрона на наземную станцию управления или в облако», – прокомментировал основатель компании ООО «Альфа Орион» Вадим Черевко.

Решение, протестированное компаниями А1, aOrion и ZTE, в перспективе может применяться для инспекции различных объектов, например, нефте- и газопроводов, железнодорожных путей, линий электропередачи (в том числе в сложных погодных и климатических условиях или там, где участие человека небезопасно или нецелесообразно), доставки грузов, участия в дрон-рейсинге и прочих задач. Кроме того, подобные разработки могут стать основой для использования технологии 5G-слайсинга – возможности на программном уровне разделять сетевое пространство на сегменты, для каждого из которых в соответствии с конкретными задачами задаются каналы с необходимыми параметрами подключения, чтобы обеспечить высочайшую безопасность и доступность соединения.