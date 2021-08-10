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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАММИНИСТРА ЮСТИЦИИ 13 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ГОМЕЛЕ


11:00 11.08.2021

Заместитель министра юстиции Калиновский Сергей Алексеевич проведет 13 августа 2021 года с 11.00 до 12.00 часов выездной прием граждан в администрации Железнодорожного района Гомеля (г. Гомель,пр. Победы, 19, каб. №210) по вопросам организации работы органов принудительного исполнения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, предварительная запись на прием будет осуществляться через администрацию Железнодорожного района Гомеля с 11 по 12 августа 2021 года с 8 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. по телефону 8 0232 33 99 30.
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