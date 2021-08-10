|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.08.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАММИНИСТРА ЮСТИЦИИ 13 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ГОМЕЛЕ
11:00 11.08.2021
Заместитель министра юстиции Калиновский Сергей Алексеевич проведет 13 августа 2021 года с 11.00 до 12.00 часов выездной прием граждан в администрации Железнодорожного района Гомеля (г. Гомель,пр. Победы, 19, каб. №210) по вопросам организации работы органов принудительного исполнения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минюста, предварительная запись на прием будет осуществляться через администрацию Железнодорожного района Гомеля с 11 по 12 августа 2021 года с 8 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. по телефону 8 0232 33 99 30.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.08.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 10.08.2021
Курсы в банках
на 11.08.2021
Конвертация в банках
на 11.08.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте