В бюджет Минской области за январь-июль 2021 года поступило 2894,8 млн. рублей, в том числе в республиканский бюджет – 948,2 млн. рублей, в местные бюджеты – 1946,6 млн. рублей.

МИНСК, 11 августа /ЭКОПРЕСС/. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ИМНС Минской области, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма поступлений в консолидированный бюджет выросла на 15,2% или на 382,8 млн. рублей в сопоставимых ценах.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 723,5 млн. рублей, или 25,0 процентов в доходах консолидированного бюджета, экологическому налогу (включая налог за добычу) – 459,8 млн. рублей (15,9 процента), налогу на прибыль – 487,8 млн. рублей (16,9 процента), налогу на добавленную стоимость – 381,6 млн. рублей (13,2 процента), акцизам – 120,7 млн. рублей (4,2 процента), налогу при упрощенной системе налогообложения - 103,3 млн. рублей (3,6 процента).