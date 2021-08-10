ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЫРОСЛА НА 32,6%


10:15 11.08.2021

В январе-июне 2021 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 36 534,5 млн долларов США, в том числе экспорт – 17 692 млн долларов, импорт – 18 842,5 млн долларов.

Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-июня 2020 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 132,6%, экспорт – 137,6%, импорт – 128,2%.

По итогам января-июня 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 20,9%, импорт – на 8,9%. Средние цены экспорта выросли на 13,8%, импорта – на 17,7%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.08.2021
валюта курс
EUR 2.9475
USD 2.5138
RUB 3.4149
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9475 -0.0138
USD 2.5138 -0.0028
RUB 3.4149 -0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9440 2.9520
USD 2.5120 2.5180
RUB 3.3900 3.4140
подробнее

Конвертация в банках
на 11.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1760
EUR/RUB 86.4000 87.0000
USD/RUB 73.6000 74.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте