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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ВЫРОСЛА НА 32,6%
10:15 11.08.2021
В январе-июне 2021 г. внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 36 534,5 млн долларов США, в том числе экспорт – 17 692 млн долларов, импорт – 18 842,5 млн долларов.
Как сообщает Национальный статкомитет, к уровню января-июня 2020 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 132,6%, экспорт – 137,6%, импорт – 128,2%.
По итогам января-июня 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 20,9%, импорт – на 8,9%. Средние цены экспорта выросли на 13,8%, импорта – на 17,7%.
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