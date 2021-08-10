В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 100,1%, с декабрем 2020 г. – 105,9%.

Как сообщает Национальный статкомитет, за январь-июль текущего года цены выросли по сравнению с январем-июлем 2020 года на 8,9%. При этом годовая инфляция в Беларуси в июле составила 9,8%.

Цены на продовольственные товары в июле снизились по сравнению с июнем на 0,2%, с начала года – выросли на 5,7%. В годовом выражении цены на продукты в июле выросли на 8,9%. За январь-июль 2021 года к январю-июлю 2020 года – на 8,1%.

Непродовольственные товары в июле подорожали на 0,4% по сравнению с июнем, с начала года - на 6,7%. В годовом выражении цены на непродовольственные товары выросли в июле на 11,6%. За январь-июль 2021 года к январю-июлю 2020 года – на 10,2%.

Цены и тарифы на услуги в июле 2021 года по сравнению с июнем увеличились на 0,2%, с начала года – на 5,3%. В годовом выражении услуги в июле подорожали на 8,9%. За январь-июль 2021 года к январю-июлю 2020 года – на 8,8%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июле 2021 г. по сравнению с июнем 2021 г. составил 100,4%, с декабрем 2020 г. – 105,6%.