Брестский индивидуальный предприниматель подделал заключения о выполнении инженерно-геологических изысканий по 15 объектам и заработал на этом более 100 тыс. рублей. Запрещенную законодательством деятельность выявили и пресекли работники Комитета госконтроля Брестской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, как установлено, несколько лет назад у брестского предпринимателя оказался технический отчет о выполнении инженерно-геологических изысканий аттестованным предприятием. Брестчанин, не имеющий аттестата соответствия и технических возможностей, стал изготавливать заключения о выполнении работ с использованием реквизитов этой аттестованной организации: подделывал подписи ответственных лиц, а печать воспроизводил на цветном струйном принтере.

В 2018-2020 годах такие заключения были выполнены по 15 объектам, а доход предпринимателя превысил 100 тыс. рублей.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 380 Уголовного кодекса (подделка документов).

Следует отметить, что выполнение отдельных видов работ при осуществлении строительной деятельности допускается только при наличии соответствующего аттестата, который подтверждает компетентность исполнителя и наличие у него необходимой материально-технической базы. К таким работам относятся и инженерно-геологические изыскания, в ходе которых изучается строение, свойства грунтов и другие факторы, имеющие значение при принятии решений о возможности размещения объектов на данной территории, их проектировании и строительстве. Недостоверность указанных в отчетах выводов и рекомендаций может привести к трагическим последствиям при строительстве и эксплуатации объектов.