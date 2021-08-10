В режиме видеоконференции состоялось совместное заседание Рабочей группы по развитию сотрудничества Республики Беларусь и Амурской области Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, были рассмотрены вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, в частности – увеличения взаимных поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, продукции машиностроения, товаров концерна «Беллегпром», а также дальнейшие перспективы взаимодействия в сферах агропромышленного комплекса и строительства.

В ходе совещания подписан План мероприятий на 2021 – 2023 годы по реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Амурской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.