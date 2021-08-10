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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ОСУЖДЕННЫХ В 1 ПОЛУГОДИИ УМЕНЬШИЛОСЬ НА 32,9% - ВЕРХОВНЫЙ СУД


17:57 10.08.2021

В 1 полугодии 2021 года 259 лиц осуждено за совершение преступлений коррупционной направленности – на 32,9% меньше, чем в 1 полугодии 2020 года (386 лиц), 96 осужденных приговорены к различным срокам лишения свободы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью в качестве основной меры наказания назначено 12 лицам и 166 лицам – в качестве дополнительной меры наказания.

1 лицу в качестве основного наказание назначено ограничение по воинской службе и 3 лица дополнительно лишены воинского или специального звания.

Наказание в виде штрафа избрано в отношении 140 осужденных (при этом в отношении 15 лиц это основное наказание, в отношении 125 – в качестве дополнительного).

Отсрочка исполнения наказания применена к 47 лицам, условное неприменение наказания применено к 6 лицам и 4 лица освобождены по приговору от наказания по амнистии и другим основаниям.

Наказание в виде ограничения свободы назначено 71 осужденному, из них 10 - с направлением в исправительное учреждение открытого типа и 61 - без направления.

Исправительные работы назначались 6 лицам и 1 лицу назначено наказание в виде ареста.

Наибольшее количество виновных осуждено за совершение следующих преступлений: хищение путем злоупотребления служебными полномочиями ст. 210 УК – 88 лиц; получение взятки ст. 430 УК – 80 лиц; дача взятки ст. 431 УК – 58 лиц; злоупотребление властью или служебными полномочиями ч.ч. 2, 3 ст. 424 УК – 20 лиц; превышение власти или служебных полномочий ч.ч. 2, 3 ст. 426 УК – 10 лиц; злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти, ст. 455 УК – 3 лица.
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