В первом полугодии 2021 г. объем средств, направленных на жилищное строительство в Витебской области, составил 175,9 млн. рублей (12,9% от общего объема инвестиций в основной капитал) и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года в сопоставимых ценах увеличился на 1,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального статистического комитета, за 6 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 53,9 тыс. квадратных метров в многоквартирных энергоэффективных жилых домах (99,3% от общего ввода многоквартирных жилых домов).

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в действие 42,8 тыс. квадратных метров, из них с использованием государственной поддержки – 34,1 тыс. квадратных метров.

В Витебской области в первом полугодии 2021 г. объем подрядных работ по виду экономической деятельности «Строительство» выполнен на сумму 456,9 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 87,4% к первому полугодию 2020 г. Основная доля работ (75,6% от общего объема подрядных работ) приходилась на организации частной формы собственности, 23,6% – государственной.

Строительно-монтажные работы на объектах капитального и текущего ремонта выполнены на сумму 148,2 млн. рублей, или 32,4% от общего объема подрядных работ.