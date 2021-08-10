Число зараженных коронавирусом в Беларуси на10 августа 2021 года выросло до 455 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 455 тыс. 281 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 449 тыс. 186 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 434 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3551 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 650 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 443 тыс. 773 теста.

На сегодняшний день 1,453 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них 1,111 млн. человек прошли полный курс вакцинации.