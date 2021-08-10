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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ В БЕЛАРУСИ ОБЕСПЕЧЕН НА КАЧЕСТВЕННОЙ И СБАЛАНСИРОВАННОЙ ОСНОВЕ – МИНИСТР ЭКОНОМИКИ


14:35 10.08.2021

Экономический рост в Беларуси обеспечен на качественной и сбалансированной основе. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время «Большого разговора с Президентом», сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Сегодня развитие нашей экономики происходит в условиях двойного удара. Во-первых, на нее продолжает оказывать влияние пандемия. Во-вторых, санкционные ограничения отдельных западных стран. Тем не менее, белорусская экономика устойчиво растет. По итогам первого полугодия, ВВП составил 103,3%. Наибольший вклад, более 80% прироста, обеспечивает промышленность. Объем производства по сравнению с прошлым годом вырос более чем на 10%. Более важно, что этот рост обеспечен высокотехнологичной и экспортоориентированной продукцией: вычислительной, электронной и оптической аппаратурой, продукцией машиностроения, деревообработки и фармацевтики. То есть, те отрасли, на которые мы делали ставку и провели модернизацию. Но главное – сработало принятое в прошлом году стратегически верное решение не останавливать экономику и продолжать работать. В итоге сохранены производства, компетенции и кадры, что стало основой сегодняшнего результата», – заявил министр экономики.

По словам Александра Червякова, другие отрасли также вносят свой вклад. «Об этом свидетельствует активное восстановление грузоперевозок. Одни только железнодорожные контейнерные перевозки возросли на 40%. Несмотря на ограничения полетов со стороны отдельных стран, к концу первого полугодия восстановлен и обеспечен рост пассажирооборота. Это результат реализации оперативного плана по переориентированию пассажиропотока.

Выполняется главная задача сельского хозяйства – обеспечение продовольственной безопасности. Отмечается рост производства молока и мяса КРС, другой продукции, что формирует устойчивую сырьевую базу для пищевой промышленности.

Уверенно растет IT-сфера. Ее рост ускоряется и за полугодие превысил 7%. Количество предприятий в этой сфере постоянно увеличивается», – констатировал Министр экономики.

Глава экономического ведомства подчеркнул, что возвращение населения к привычному образу жизни восстанавливает и потребительский спрос: «Общепит вырос почти на 20%. В положительную динамику вышел розничный товарооборот. Опережающими темпами ведется строительство жилья с господдержкой для многодетных семей. За полугодие введено более 60% к годовому заданию».

Александр Червяков в ходе выступления отметил, что экономический рост в стране обеспечен на качественной и сбалансированной основе. Главный показатель эффективности – чистая прибыль организаций – превысила в 3,7 раза уровень прошлого года.
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