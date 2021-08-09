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ЭКОНОМИКА РБ
СЕРГЕЙ МИГАС ОСВОБОЖДЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ЗАМНАЧАЛЬНИКА СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА
13:14 10.08.2021
Сергей Мигас освобожден от должности заместителя начальника Службы безопасности Президента Беларуси. Соответствующий Указ №306 Александр Лукашенко подписал 10 августа, сообщает пресс-служба президента.
В соответствии с документом Сергей Мигас уволен с военной службы в отставку с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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