Комитет государственного контроля с 10 по 12 августа 2021 года проведет «горячие линии» во всех областях Беларуси и Минске по вопросу качества и доступности для населения товаров школьного ассортимента в преддверии нового учебного года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе КГК, жители республики могут высказать мнение (в том числе анонимно) об ассортименте предлагаемых торговыми организациями товаров для детей дошкольного и школьного возраста, их качестве и доступности по цене, а также внести предложения по совершенствованию номенклатуры этой продукции, работе школьных базаров и ярмарок.

Комитет госконтроля предлагает представителям субъектов предпринимательства, занимающихся производством и реализацией товаров для детей, высказаться о недостатках в этой сфере и мерах по улучшению работы.

График проведения горячих линий в регионах следующий: КГК Брестской области 10 августа, 9.00 – 18.00, по тел. 8 0162 21 18 40, 8 0162 21 18 52; КГК Витебской области 10-11 августа, 10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00, по тел. 8 0212 37 54 53, 8 0212 37 61 78; КГК Гомельской области 10 августа, 10.00 – 13.00, 14.00 – 16.00, по тел. 8 0232 23 83 68, 8 0232 23 83 98; КГК Гродненской области 12 августа, 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.00, по тел. 8 0152 79 88 13, 8 0152 79 88 31; КГК Минской области 11 августа, 9.00 – 13.00, 14.00 – 16.00, по тел. 8-017 374 47 82, КГК Могилевской области 11 августа, 9.00 – 13.00, 14.00 – 16.00, по тел. 8 0222 62 49 34.

Жители г. Минска могут обратиться на «горячую линию» Комитета государственного контроля 11 августа с 10.00 до 13.00 по тел. 8 017 328 69 40.

Работники контрольного ведомства проанализируют поступившую информацию, рассмотрят все изложенные в обращениях факты и конструктивные предложения.