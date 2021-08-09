По результатам во внешней торговле – экспорт товаров и услуг вырос на треть. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков во время «Большого разговора с Президентом», сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Дополнительно получено более 4 млрд. долларов экспортной выручки. Внешнеторговое сальдо составило плюс 1,25 млрд. долларов. Это лучший показатель за последние 8 лет. Причем приросли по всем группам товаров без исключений. Востребована на внешнем рынке наша сельхозтехника (рост на 40%), легковые автомобили (в 2,2 раза), продовольственные товары (на 11%) и многое другое. Высокими темпами увеличивается экспорт услуг – 114%. Основной вклад вносят транспорт и IT-сфера. Все это свидетельствует о том, что мы не только сохранили устойчивость на внешнем секторе, но еще больше укрепили свои позиции на ключевых рынках. Так за 6 месяцев текущего года экспортные поставки в Россию увеличились на 20% до 7,4 млрд. долларов. Стремительно открывается для нас рынок Китая –в этом направлении экспорт возрос на 30%. Здесь Правительства двух стран работают в направлении снятия торговых барьеров и упрощения торговых процедур. Активно ведется работа по диверсификации экспорта», – прокомментировал Александр Червяков.

По мнению Министра экономики, стабильна ситуация и на рынке труда. «Уровень безработицы составил 3,9% – это в 2 раза меньше порогового значения по методологии Международной организации труда. Беларусь продолжает сохранять свои позиции среди стран с низким уровнем безработицы. Результаты работы экономики отражаются и на уровне заработной платы. Ее номинальный размер в июне составил 1433 рубля, что более чем на 14% выше аналогичного периода прошлого года. При этом заработная плата бюджетников стабильно превышает 80% от средней заработной платы по стране. В полном объеме обеспечены выплаты пенсий и пособий», – отметил Александр Червяков.

Беларусь продолжает быть надежным партнёром. Обслужены все внешние государственные обязательства. Таким образом, сохраняется бюджетная устойчивость и социальная стабильность.

«В текущих условиях мы понимаем, что основной санкционный удар коллективного Запада приходится на работников наших предприятий, на их семьи. Поэтому Правительство мобилизует все силы, чтобы снизить это влияние», – резюмировал Министр экономики.