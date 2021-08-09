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ЭКОНОМИКА РБ
АВТОТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ С 10 АВГУСТА ВНОВЬ ДОРОЖАЕТ
11:05 10.08.2021
С 10 августа 2021 года вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белнефтехим», розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,95 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,05 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,27 рубля, ДТ – 2,05 рубля.
Это уже двадцать пятое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 3 августа.
Изменение цен на моторное топливо обусловлено продолжающимся ростом мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 6 августа 2021 года составило 72,3 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. выросло на 32,3 процента.
С учетом произведенной корректировки рост цен на моторное топливо с начала 2021 года составит 13,6 процента.
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