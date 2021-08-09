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ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА ВЫПОЛНЕНО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ НА 634,9 МЛН. РУБЛЕЙ


10:17 10.08.2021

В Брестской области за I полугодие 2021 года выполнено подрядных работ на 634,9 млн. рублей (или 83,6% к I полугодию 2020 года).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального статистического комитета, строительству жилья в Брестской области уделяется особое внимание. Ежегодно в эксплуатацию сдается несколько тысяч жилых домов, тысячи семей отмечают новоселье. В 2020 году построено 7,3 тыс. новых квартир общей площадью 650,8 тыс. квадратных метров, в том числе: в городах 6,2 тыс. квартир общей площадью 511,1 тыс. кв. м, в сельской местности 1,1 тыс. квартир общей площадью 139,7 тыс. кв.м.

В 2020 году введено в эксплуатацию 77 многоквартирных энергоэффективных жилых домов общей площадью 346,2 тыс. квадратных метров, что составляет 96,7% в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья без учета индивидуальных застройщиков. Строительство таких домов способствует развитию экологически устойчивых с адекватным энергоснабжением городов, что зафиксировано в 11 цели устойчивого развития «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов».

Объем подрядных работ по виду экономической деятельности «Строительство» в 2020 году выполнен на сумму 1 454,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составило 97,1% к уровню 2019 года. В 2020 году в Брестской области насчитывалось 866 организаций строительства.

Списочная численность работников строительства (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в среднем за 1-ое полугодие 2021 года составила 20,9 тыс. человек, или 5,3% от списочной численности работников организаций области.

За счет нового строительства, а также проведения реконструкции и расширения действующих предприятий, в области в 2020 году сданы в эксплуатацию ряд мощностей объектов строительства.

Помещения для содержания: крупного рогатого скота (включая комплексы) – на 24,8 тыс. мест; птицы – на 437 тыс. птицемест; зерноочистительные и зерноочистительно-сушильные комплексы – 1 ед.; зерносеменохранилища – на 16,3 тыс. тонн единовременного хранения.

Газовые сети протяженностью 189,9 км; сети водопровода – 57,8 км; сети канализации – 30,4 км; сети теплоснабжения – 22,1 км.
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