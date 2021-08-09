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ЭКОНОМИКА РБ


МВЗ ОТГРУЗИЛ 13 ВАГОНОВ-ХОППЕРУ БЕЛОРУССКОЙ КОМПАНИИ


09:53 10.08.2021

СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» (МВЗ) отгрузило 13 вагонов-хопперов для перевозки зерна в адрес белорусского заказчика.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, вагоны-хопперы для перевозки зерна – собственная разработка конструкторов БЕЛАЗа. Они имеют увеличенный объем кузова до 120 м3. Конструкция вагона - шиберного типа, со встроенными фторопластовыми втулками и направляющими для уменьшения усилия открытия при разгрузке.

СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» — основной производитель грузового подвижного состава Республики Беларусь - входит в состав холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».
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