ЭКОНОМИКА РБ

МВЗ ОТГРУЗИЛ 13 ВАГОНОВ-ХОППЕРУ БЕЛОРУССКОЙ КОМПАНИИ

09:53 10.08.2021 СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» (МВЗ) отгрузило 13 вагонов-хопперов для перевозки зерна в адрес белорусского заказчика. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, вагоны-хопперы для перевозки зерна – собственная разработка конструкторов БЕЛАЗа. Они имеют увеличенный объем кузова до 120 м3. Конструкция вагона - шиберного типа, со встроенными фторопластовыми втулками и направляющими для уменьшения усилия открытия при разгрузке. СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» — основной производитель грузового подвижного состава Республики Беларусь - входит в состав холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».