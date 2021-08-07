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ЭКОНОМИКА РБ
КОНТАКТНО-КООПЕРАЦИОННАЯ БИРЖА ПО ВОПРОСАМ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОЙДЕТ 11-13 АВГУСТА
18:05 09.08.2021
Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимательства при Министерстве экономики Республики Беларусь и концерном «Беллегпром» с 11 по 13 августа будет проводиться контактно-кооперационная биржа по вопросам вовлечения в импортозамещение субъектов малого бизнеса легкой промышленности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беллегпрома, в соответствии с поручением п.п. 1.7. протокола заседания Комиссии по вопросам промышленной политики от 28.05.2021 №07/28пр, письмом Минэкономики от 07.06.2021 № 20-03-12/4743 в период 11-13.08.2021 будет проводиться контактно-кооперационная биржа по вопросам вовлечения в импортозамещение субъектов малого бизнеса легкой промышленности, с организацией онлайн-переговоров, в том числе:
11.08.2021 в 10.00. с ОАО «БПХО», ОАО «Моготекс», РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «Камволь» по вопросам развития кооперации по использованию тканей всех видов;
12.08.2021 в 10.00. с ОАО «Свiтанак» г. Жодино, ОАО «Белфа», ОАО «Антопольская ВВФ», ОАО «Гронитекс», ОАО «Лента», ОАО «МЭФЗ» по вопросам развития кооперации по использованию трикотажных полотен, нетканых материалов, ниток швейных, текстильной галантереи, фурнитуры;
13.08.2021 в 10.00. с ОАО «МПКО», РУП «ГПКО», ОАО «БКК» по вопросам развития кооперации по использованию кожевенных товаров.
Контактно-кооперационная биржа проводится Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимательства при Министерстве экономики Республики Беларусь и концерном «Беллегпром».
Для участия необходимо заполнить не позднее 10.08.2021 заявку на сайте belarp.by (http://belarp.by/ru/subcontractation/importozamesc).
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