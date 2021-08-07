В Республиканской научно-технической библиотеке открылась библиотека-депозитарий Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) – WIPO Depository Library Collection.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в библиотеке-депозитарии ВОИС РНТБ находятся книги, периодические издания, справочные и рекламные материалы по вопросам промышленной собственности, авторского права и патентной информации, в том числе тексты международных договоров в сфере интеллектуальной собственности, отчеты и обзоры деятельности ВОИС – всего более 200 изданий на русском и английском языках.

Открытие библиотеки-депозитария документов Всемирной организации интеллектуальной собственности будет способствовать подробному ознакомлению специалистов в области интеллектуальной собственности с многоплановой деятельностью ВОИС и вопросами правового регулирования и защиты интеллектуальной собственности.

Республика Беларусь – одна из более 70 стран мира, в которых документы и публикации ВОИС находятся в открытом доступе для общественности согласно программе депозитарных библиотек ВОИС.