ЭКОНОМИКА РБ

НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ МНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 11 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

17:02 09.08.2021 Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области Бань Сергей Иванович 11 августа проведет «прямую телефонную линию». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ИМНС по Гродненской области, вопросы можно будет задать по телефону (8 (0152) 45-30-01), с 09.00 до 13.00 часов.