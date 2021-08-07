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ЭКОНОМИКА РБ
НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ МНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 11 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»
17:02 09.08.2021
Начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Гродненской области Бань Сергей Иванович 11 августа проведет «прямую телефонную линию».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ИМНС по Гродненской области, вопросы можно будет задать по телефону (8 (0152) 45-30-01), с 09.00 до 13.00 часов.
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