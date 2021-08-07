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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЛЕСХОЗ УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ЛЕСО- И ПИЛОПРОДУКЦИИ


16:27 09.08.2021

Минлесхоз детализировал порядок реализации лесо- и пиломатериалов физическим лицам вне биржевых торгов. Соответствующее Положение разработано ведомством в целях поддержки широких слоев населения на фоне мирового роста цен на данные виды продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, документ наделяет лесхозы дополнительными возможностями по отпуску лесо- и пиломатериалов населению по ценам организаций-изготовителей (т.е. без привязки к биржевым котировкам).

Так, чтобы приобрести лесоматериалы по более доступным ценам граждане теперь могут воспользоваться одним из трех способов:

1. получить решение местных органов власти (рай- или горисполкома, администрации района в городах). Документ должен подтверждать выделение из фонда облисполкома соответствующего объема деловой древесины.

Напомним, что для приобретения деловой древесины по решению исполкома гражданину необходимо:

1. Обратиться с заявлением в местный исполнительный комитет. Обращаем внимание, что согласно Указу № 437 для формирования заявки на следующий год это необходимо было сделать до 1 июня 2021 г. Подобный механизм будет действовать и в последующие годы. При необходимости получения ресурса в 2021 г., гражданин обращается с соответствующим заявлением в течение года (в заявлении указывается год, в котором планирует приобрести древесину).

2. Дождаться решения соответствующей комиссии райисполкома (в 2021 году заявления будут рассматриваться в ускоренном режиме, результаты рассмотрения заявок на последующие годы будут готовы примерно в ноябре-декабре текущего года).

3. По результатам рассмотрения заявления гражданину выдается документ (решение либо его копия, уведомление, распоряжение), подтверждающий факт выделения древесины на корню государственному лесохозяйственному учреждению с последующей передачей в заготовленном виде деловой древесины физическому лицу. В обязательном порядке в документе должно быть указано полное ФИО, паспортные данные (серия и номер паспорта), а также объем и порода выделяемой древесины.

4. С данным документом гражданин обращается в указанный в решении лесхоз (дополнительные документы не требуются).

5. Лесохозяйственное учреждение оперативно рассматривает заявление и выделяет древесину из «фонда облисполкома».

2. предоставить в лесхоз решение о выделении земельного участка и (или) проектно-сметную документацию на строительство. Отпуск лесоматериалов в таком случае будет осуществляться на основании данных, указанных в документах;

3. обратиться в лесхоз с заявлением о намерении приобрести лесоматериалы с указанием объемов необходимой продукции, цели ее приобретения, адреса месторасположения объекта недвижимого имущества, для текущего ремонта которого требуются приобретаемые объемы лесоматериалов. В данном случае лесхозы будут запрашивать информацию у сельских исполнительных комитетов по месту нахождения объекта недвижимого имущества о том, действительно ли тому или иному объекту недвижимости требуется проведение ремонтных работ. В случае подтверждения, гражданину может быть выделено до 10 кубометров лесоматериалов по ценам организаций-изготовителей.

Также Положение дает лесхозам право реализовывать гражданам до 5 кубометров пилопродукции по ценам ниже рыночных. Для этого физическому лицу необходимо также обратиться с заявлением в лесхоз. При этом дополнительных согласований с сельскими исполнительными комитетами лесхозам не требуется. Если гражданину требуется большее количество пиломатериалов, он, как и в случае с лесоматериалами, обязан предоставить в лесхоз либо решение райисполкома о выделении участка, либо проектно-сметную документацию.

При разработке Положения Министерство лесного хозяйства учитывало мнения всех заинтересованных сторон, в том числе – обращения граждан по данному вопросу. По мнению Минлесхоза, подобный механизм позволит обеспечить граждан лесо- и пиломатериалами по более доступным ценам, при этом пресечь попытки приобретения предпринимателями древесины под видом физических лиц (по ценам ниже рыночных) с целью дальнейшей перепродажи.

Важно также отметить, что лесхозы также будут вести учет реализуемых лесоматериалов физическим лицам вне биржевых торгов, в том числе и по адресу месторасположения объекта недвижимого имущества. Это позволит исключить коррупционную составляющую и попытки приобрести несколько раз продукцию по нерыночным ценам жителям одного домовладения.

Если в одном жилом строении проживают сразу несколько семей, лесо- и пиломатериалы на проведение ремонтных работ (замена крыши, крыльца и т.д) будут реализовываться юридическому лицу, обслуживающему данный жилой дом.

Отметим, что данный порядок реализации лесо- и пиломатериалов физическим лицам вне биржевых торгов действует исключительно в государственных лесхозах и не распространяется на предприятия частной формы собственности, которые самостоятельно принимают решение о стоимости продукции.
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