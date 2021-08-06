Управлением СК по городу Минску завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении 55-летнего уроженца Витебской области. Противоправная деятельность выявлена сотрудниками Советского РУВД города Минска.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по городу Минску, согласно материалам дела, в период с февраля 2019 года по январь 2021 года обвиняемый путем обмана и злоупотреблением доверия завладел денежными средствами и имуществом на общую сумму более 700 тысяч рублей, принадлежащими 25 гражданам, 3 лизинговым компаниям и 2 организациям, занимающихся бизнесом в сфере проката.

Свою преступной деятельности фигурант построил по принципу финансовой пирамиды и использовал несколько схем.

По данным следствия, в феврале 2019 года мужчина заключил договоры купли-продажи и финансовой аренды с одной из лизинговых компаний столицы, предметом которых являлся его собственный автомобиль SUZUKI, стоимостью более 7 тысяч рублей. Не намереваясь выполнять в полном объеме принятые на себя обязательства, он продал автомобиль по заниженной цене третьим лицам и после получения денежных средств посетил игорное заведение.

В некоторых случаях мужчина находил объявления на различных интернет-площадках о сдаче в аренду автомобилей. После чего связывался с потенциальными арендодателями, в качестве которых выступали индивидуальные предприниматели и организации, и договаривался о встрече.

Обвиняемый заключал договор аренды и получал автомобиль. Все действия он совершал от своего имени и использовал свои паспортные данные. В установленный договором срок транспортные средства фигурант не возвращал, в связи с чем арендодатели обращались в правоохранительные органы. Согласно материалам уголовного дела, автомобили он также сбывал по заниженным ценам без переоформления.

У следователей имеются данные, свидетельствующие о том, что реализованные обвиняемым арендованные автомобили оказывались, в том числе и на территории Российской Федерации. Благодаря слаженной работе правоохранителей двух стран, мониторинга многочисленных камер видеонаблюдения и баз данных, установлено местонахождение и возвращено владельцам 5 автомобилей.

Кроме этого, еще 13 женщин он убедил приобрести в рассрочку различные товары, в том числе мобильные телефоны, телевизоры, стиральную машину и холодильник. При этом обвиняемый убеждал потерпевших, что данную технику он сможет выгодно перепродать за пределами столичного региона. На самом деле фигурант сбывал ее посредством объявлений, размещенных на различных интернет-площадках, по цене значительно ниже рыночной.

Еще ряд мошеннических действий был связан с получением денежных средств в долг под различными предлогами. В большинстве случаев фигурант сообщал гражданам заведомо ложные сведения об осуществлении им высокодоходной деятельности, в том числе в сфере торговли.

Согласно материалам уголовного дела полученные незаконным способом денежные средства он тратил в игорных заведениях. В материалах уголовного дела имеются сведения, подтверждающие факт посещения обвиняемым казино либо в день совершения преступления, либо на следующий.

Следователями проделан большой объем работы в целях установления всех обстоятельств противоправных действий. В рамках расследования проведены многочисленные допросы свидетелей и потерпевших. К материалам уголовного дела приобщены документы из лизинговых и прокатных организаций, банковских и игорных учреждений.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.