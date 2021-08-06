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ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ БЫЛО НАПРАВЛЕНО 187,3 МЛН. РУБЛЕЙ


13:55 09.08.2021

В Могилевской области в первом полугодии 2021 г. на строительство жилья было направлено 187,3 млн. рублей (21,6% к общему объему инвестиций в основной капитал).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального статистического комитета, организациями всех форм собственности в первом полугодии 2021 г. построено 1,5 тыс. новых квартир общей площадью 131,2 тыс. квадратных метров.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 56,5 тыс. квадратных метров общей площади (43,1% от общего объема введенного жилья), из них с использованием государственной поддержки построено 50,4 тыс. квадратных метров.

Доля строительной отрасли в формировании валового регионального продукта в 2020 году составила 5,8%.

На начало 2021 года в Могилевской области функционировало 709 организаций строительства. В 2020 году в строительстве Могилевской области трудилось 24,7 тыс. человек, или 5,6% всех занятых в экономике Могилевской области, из них 74,9% рабочих, и 25,1% служащих. Почти каждый шестой работник этой отрасли (17,7%) – в возрасте до 31 года.

В первом полугодии 2021 г. объем подрядных работ по виду деятельности «Строительство» выполнен на сумму 412 млн. рублей.

Жилищное строительство относится к числу ключевых направлений развития экономики области.
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