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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СУТКИ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 742 СЛУЧАЯ КОРОНАВИРУСА – МИНЗДРАВ
13:17 09.08.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 августа 2021 года выросло до 454 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 454 тыс. 647 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 448 тыс. 752 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 532 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3541 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 11 тыс. 682 теста. Всего в стране проведено 7 млн. 438 тыс. 123 теста.
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