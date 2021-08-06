ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.08.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РАБОТНИКОВ ТУРФИРМЫ, КОТОРЫЕ ВЫДАЛИ ПОДЛОЖНЫЕ ПРИКАЗЫ О КОМАНДИРОВКЕ, ОЖИДАЕТ СУД - СК


12:55 09.08.2021

Октябрьским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о служебном подлоге и использовании заведомо подложного документа.

Как сообщалось ранее, в марте текущего года 43-летняя женщина и 36-летний мужчина решили отправится в путешествие в Турецкую Республику. Супруги обратились в одну из столичных туристических компаний, где им подобрали тур по их требованиям, но сразу предупредили, что по прилету на территорию Республики Беларусь нужно будет находится на самоизоляции в течении 10 календарных дней.

Указанное условие не устроило пару, и они решили отказаться от путевки. Представитель турфирмы сразу предложила помочь избежать самоизоляции – оформить подложные приказы о командировании их в качестве работников турфирмы. Обвиняемые согласились и, оплатив путевку, улетели на отдых. Противоправная деятельность фигурантов была пресечена уже по прилету в Республику Беларусь при прохождении паспортного контроля.

К выдаче подложного приказа о командировании оказались причастны директор, 37-летний мужчина, и уполномоченный представитель туристической фирмы, 41-летняя женщина.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по городу Минску, следствием установлено, что обвиняемые решились на служебный подлог с корыстной или иной личной заинтересованностью в целях сохранения репутации фирмы, в виду возможной отмены забронированного тура, а также потери денежных средств в случае не решения ими вопроса избежания супругами обязательной самоизоляции.

Желая, чтобы минчане купили тур именно у них, представители турфирмы оформили подложные командировки, помогали им всяческими советами, указаниями и предоставлением информации.

Следователями допрошены обвиняемые и свидетели. К материалам уголовного дела приобщены, копии уставных документов фирмы и подложные приказы о командировании.

Действия сотрудников турфирмы квалифицированы по ч.6 ст.16 ч.2 ст.380 (пособничество в использовании заведомо подложного документа, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.1 ст.427 (служебный подлог) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранты признали вину и раскаялись в содеянном.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.08.2021
валюта курс
EUR 2.9735
USD 2.5140
RUB 3.4387
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.08.2021
валюта курс +/-
EUR 2.9735 -0.0151
USD 2.5140 -0.0108
RUB 3.4387 -0.0131
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9560 2.9670
USD 2.5140 2.5180
RUB 3.4130 3.4310
подробнее

Конвертация в банках
на 09.08.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1800
EUR/RUB 86.3000 86.9000
USD/RUB 73.3000 73.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте