Октябрьским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о служебном подлоге и использовании заведомо подложного документа.

Как сообщалось ранее, в марте текущего года 43-летняя женщина и 36-летний мужчина решили отправится в путешествие в Турецкую Республику. Супруги обратились в одну из столичных туристических компаний, где им подобрали тур по их требованиям, но сразу предупредили, что по прилету на территорию Республики Беларусь нужно будет находится на самоизоляции в течении 10 календарных дней.

Указанное условие не устроило пару, и они решили отказаться от путевки. Представитель турфирмы сразу предложила помочь избежать самоизоляции – оформить подложные приказы о командировании их в качестве работников турфирмы. Обвиняемые согласились и, оплатив путевку, улетели на отдых. Противоправная деятельность фигурантов была пресечена уже по прилету в Республику Беларусь при прохождении паспортного контроля.

К выдаче подложного приказа о командировании оказались причастны директор, 37-летний мужчина, и уполномоченный представитель туристической фирмы, 41-летняя женщина.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УСК по городу Минску, следствием установлено, что обвиняемые решились на служебный подлог с корыстной или иной личной заинтересованностью в целях сохранения репутации фирмы, в виду возможной отмены забронированного тура, а также потери денежных средств в случае не решения ими вопроса избежания супругами обязательной самоизоляции.

Желая, чтобы минчане купили тур именно у них, представители турфирмы оформили подложные командировки, помогали им всяческими советами, указаниями и предоставлением информации.

Следователями допрошены обвиняемые и свидетели. К материалам уголовного дела приобщены, копии уставных документов фирмы и подложные приказы о командировании.

Действия сотрудников турфирмы квалифицированы по ч.6 ст.16 ч.2 ст.380 (пособничество в использовании заведомо подложного документа, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.1 ст.427 (служебный подлог) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранты признали вину и раскаялись в содеянном.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.