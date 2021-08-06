В лесном фонде Минской области по состоянию на 6 августа пожароопасная обстановка стабилизировалась, ограничения на посещение лесов сняты во всех районах области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения, с начала пожароопасного сезона в лесохозяйственных учреждениях, входящих в состав Минского ГПЛХО, произошло 44 лесных пожара на территории 19,8 га.

Необходимо обратить внимание, что основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем и выжигание сухой травянистой растительности.