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ЭКОНОМИКА РБ
В ЛЕСНОМ ФОНДЕ МИНЩИНЫ ПОЖАРООПАСНАЯ ОБСТАНОВКА СТАБИЛИЗИРОВАЛАСЬ, ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ СНЯТЫ ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
12:10 09.08.2021
В лесном фонде Минской области по состоянию на 6 августа пожароопасная обстановка стабилизировалась, ограничения на посещение лесов сняты во всех районах области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения, с начала пожароопасного сезона в лесохозяйственных учреждениях, входящих в состав Минского ГПЛХО, произошло 44 лесных пожара на территории 19,8 га.
Необходимо обратить внимание, что основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем и выжигание сухой травянистой растительности.
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