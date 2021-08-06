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ЭКОНОМИКА РБ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ БЫЛО НАПРАВЛЕНО 766 МЛН. РУБЛЕЙ, ИЛИ 23,9% ОБЩЕГО ОБЪЕМА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
11:53 09.08.2021
В первом полугодии 2021 г. на строительство жилья в Минской области было направлено 766 млн. рублей, или 23,9% общего объема инвестиций в основной капитал или в сопоставимых ценах 94,3% к I полугодию 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального статистического комитета, организациями всех форм собственности в первом полугодии текущего года построено 4,4 тыс. новых квартир общей площадью 539,2 тыс. квадратных метров.
По данным Нацстаткомитета в Минской области числятся 44,8 тыс. человек, занятых в строительстве. В этой сфере деятельности трудится 6,6% от общей численности занятого населения области.
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