В первом полугодии 2021 г. на строительство жилья в Минской области было направлено 766 млн. рублей, или 23,9% общего объема инвестиций в основной капитал или в сопоставимых ценах 94,3% к I полугодию 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального статистического комитета, организациями всех форм собственности в первом полугодии текущего года построено 4,4 тыс. новых квартир общей площадью 539,2 тыс. квадратных метров.

По данным Нацстаткомитета в Минской области числятся 44,8 тыс. человек, занятых в строительстве. В этой сфере деятельности трудится 6,6% от общей численности занятого населения области.