Экономия ТЭР за январь – июнь 2021 г. за счет реализации энергосберегающих мероприятий составила около 357 тыс. тонн условного топлива, или 64,9 процента при годовом плане 550 тыс. тонн условного топлива. Такие данные были озвучены 6 августа в ходе пресс-конференции «Энергоэффективность в Беларуси. Реализация проектов и планы развития».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Департамента по энергоэффективности, основной задачей, поставленной Государственной программой «Энергосбережение» на 2021—2025 годы, явилось снижение энергоемкости ВВП не менее чем на 7% к уровню 2020 года. В целях достижения поставленной задачи в стране проводится огромная работа, основанная на законе «Об энергосбережении», государственных программах, других нормативно-правовых актах.

«Основным направлением энергосбережения мы видим дальнейшее осуществление модернизации и технического переоснащения производств с внедрением современных наукоемких, ресурсо-, энергосберегающих технологий, оборудования и материалов, включая модернизацию термических, литейных и гальванических производств, в том числе повышение эффективности технологических процессов, — отметил заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Леонид Полещук. — Увеличение использования местных видов топлива – достаточно серьезный показатель, и в программе это направление идет отдельным блоком.

Среди мероприятий и направлений, которые «в дальнейшем позволят выйти на экономию в 3 и более миллионов тонн условного топлива», заместитель директора Департамента по энергоэффективности назвал развитие электротранспорта, комплектующих и зарядной инфраструктуры для него; повышение эффективности работы действующих энергетических мощностей, модернизация литейных производств, проектирование и строительство только энергоэффективных зданий, электродомов, оптимизацию потребления тепловой энергии путем поэтапного проведения комплексной тепловой модернизации эксплуатируемого многоквартирного жилищного фонда.

Разработаны отраслевые и региональные планы мер энергосбережения на 2021 год, реализация которых обеспечит экономию топливно-энергетических ресурсов в объеме не менее 550 тыс. тонн условного топлива. По последним официальным данным Бестата за январь—май 2021 г. показатель по снижению энергоемкости ВВП составил плюс 9,4% при годовом задании плюс 6,8%; доля местных ТЭР (без учета атомной энергии) в валовом потреблении топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР) — 14,1 процента при годовом задании 16,1 процента; доля возобновляемых источников энергии в валовом потреблении ТЭР — 7,3% при годовом задании 7,4%

По всем указанным показателям наблюдается тенденция к выполнению.

Развитие использования местных видов ТЭР является важнейшим направлением энергетической безопасности страны и повышения ее энергетической самостоятельности. Госпрограммой «Энергосбережение» на 2021–2025 годы предусматривается достижение доли ВИЭ до 8% в валовом потреблении ТЭР. Увеличение использования возобновляемых видов топлива и энергии способствует устойчивому развитию энергетики страны.

Основной прирост ВИЭ в предстоящий пятилетний период в объеме около 450 тыс. т у.т. будет обеспечен за счет увеличения использования биомассы, в основном топливной щепы, организациями жилищно-коммунального хозяйства. Из 3800 котельных системы ЖКХ около 2800 котельных уже имеют котлы на древесном топливе. В 2021–2025 годах в рамках реализации Государственной программы «Энергосбережение» предусматривается ввод в эксплуатацию около 491 МВт энергомощностей на древесном топливе, что позволит увеличить объем использования местных ТЭР на 130 тыс. т у.т. и соответственно снизить потребление импортируемого природного газа на 113 млн куб. метров.

Заместитель главного инженера ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Игорь Гончарик рассказал о том, что до 2015 года в капремонт входили и некоторые мероприятия по энергоэффективности, например, замена окон, утепление стен. Нынешняя тепловая модернизация многоквартирных жилых зданий ведется в рамках Указа от 4 сентября 2019 г. № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов», который дал возможность собственникам квартир участвовать в этом процессе собственными финансовыми средствами. На энергоэффективную модернизацию здания выдается безвозмездная субсидия на оплату 50% стоимости выполненных энергоэффективных мероприятий. Остальное подлежит выплате собственниками в рассрочку в течение 10 лет.

В связи с этим Леонид Полещук рассказал о Пилотной программе тепловой модернизации многоквартирных зданий в Гродненской и Могилевской областях, которая является частью Проекта по расширению устойчивого энергопользования и реализуется Департаментом по энергоэффективности в сотрудничестве с Министерством жилищно-коммунального хозяйства при финансовой и экспертной поддержке Международного банка реконструкции и развития и Глобального экологического фонда. В домах Могилева и области уже проведено 64 собрания собственников; в 3 домах две трети владельцев квартир в результате собраний приняли решения о тепломодернизации. В многоквартирных жилых зданиях Гродно и области проведено более 100 собраний с жильцами; в 5 зданиях большинством голосов принято решение начать тепломодернизацию. В Минске на сегодняшний день комплекс энергосберегающих мероприятий решили «заказать» жители трех многоквартирных домов. Недостаточно высокую активность собственников Леонид Полещук объясняет относительно низкими тарифами на отопление: государство все еще дотирует их на 80 процентов. С ростом тарифов вырастет и желание воспользоваться новым, льготным механизмом тепломодернизации.

Отвечая на вопрос о новых резервах повышения энергоэффективности, заместитель директора департамента упомянул вовлечение в топливный баланс RDF-топлива на цементных заводах. Еще одним новым направлением реализации политики энергосбережения Леонид Полещук назвал внедрение абсорбционных бромисто-литиевых тепловых насосов в промышленном секторе. Эксплуатация тепловых насосов на различных объектах в республике подтверждает эффективность их применения для теплоснабжения, так как, потребляя 1 кВт•ч электроэнергии, можно производить более 3 кВт•ч тепловой энергии. Эти проекты будущего, которые позволяют все эффективнее уходить от использования энергии газа и ископаемых топлив, будут реализованы на Светлогорском ЦКК, предприятиях «Мозырьсоль» и «Гродно Азот».