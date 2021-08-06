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ЭКОНОМИКА РБ
НА БЖД С 13 АВГУСТА ИЗМЕНЯЮТСЯ ТАРИФЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В ПРЕДЕЛАХ СТРАНЫ
10:06 09.08.2021
Установление новых тарифов на железнодорожные перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа в пределах Беларуси предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 09.07.2021 № 51 «Об изменении постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 3 декабря 2020 г. № 82», официально опубликованным на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь pravo.by 7 августа 2021 года (Постановление вступает в законную силу с 13 августа 2021 года).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БЖД тарифы на перевозки пассажиров поездами межрегиональных, региональных и городских линий увеличены в среднем на 5–15% в зависимости от вида сообщения. При этом фактическое увеличение стоимости проезда по конкретному маршруту зависит от расстояния перевозки.
Стоимость проезда пассажиров поездами региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий бизнес-класса в среднем увеличится на 5%.
Проезд в поездах межрегиональных линий экономкласса, а также провоз багажа и грузобагажа подорожает в среднем на 15%.
При проезде поездами региональных линий экономкласса необходимо будет заплатить в среднем на 10% больше.
Тарифы на перевозки пассажиров поездами городских линий устанавливаются за поездку в пределах одного, двух или более тарифных поясов. При этом они не зависят от расстояния перевозки. Таким образом, тарифы на проезд в пределах одного тарифного пояса увеличатся на 14,3%, в пределах двух тарифных поясов – на 24%.
Решение о пересмотре тарифов в вышеуказанных размерах принято Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь в рамках запланированного повышения регулируемых цен и тарифов в 2021 году в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом.
Увеличение тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в последний раз производилось в декабре 2020 года.
Более подробную информацию о стоимости проезда в поездах городских, региональных и межрегиональных линий можно получить на сайте www.rw.by, а также в Контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105.
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